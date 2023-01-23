Эстония может закрыть для России Финский залив

Эстонские власти рассматривают возможность ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе. В теории, это позволит перекрыть российское судоходство по Финскому заливу. Но для этого Таллину придётся пойти на нарушение международных соглашений.

Прилежащая зона даёт возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль (44,4 километра) от исходной линии территориального моря Эстонии, заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу, которого цитирует пресса страны.

"Прилежащая зона — это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов", — сказал лектор юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

По словам Лотта, право государства в "прилежащей зоне" распространяется на таможенные и налоговые вопросы, а также на санитарные и иммиграционные правила.

После введения "прилежащей зоны" Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта. В случае отказа будет возможен запрет на проход через залив.

Между тем, здесь следует процитировать пункт 3 статьи 24 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне:

"Если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет права, если не достигнуто соглашения об ином, распространять свою прилежащую зону за срединную линию, каждая точка которой равно отстоит от ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных морей этих двух государств".

В общем, правовые основания у Таллина весьма шаткие. Хотя, конечно, это не исключает, что в Таллине могут этим пренебречь, раз вообще тему прилежащей зоны поднимают.