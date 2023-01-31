Российский бизнесмен Роман Абрамович передаст Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), которые выручил за продажу футбольного клуба "Челси". Об этом пишет The Telegraph.
О продаже "Челси" Абрамович объявил ещё до попадания в санкционный список. Для оформления продажи клуба бизнесмену пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании.
Весной прошлого года предприниматель обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших на Украине.
Напомним, в начале спецоперации Абрамович пытался организовать мирные переговоры Киева и Москвы.
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