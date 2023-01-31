Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович передаст Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), которые выручил за продажу футбольного клуба "Челси". Об этом пишет The Telegraph.

О продаже "Челси" Абрамович объявил ещё до попадания в санкционный список. Для оформления продажи клуба бизнесмену пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании.

Весной прошлого года предприниматель обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших на Украине.

Напомним, в начале спецоперации Абрамович пытался организовать мирные переговоры Киева и Москвы.