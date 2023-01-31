Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку боевых самолётов Украине. Однако читатели издания Figaro раскритиковали его планы и предложили Парижу отправить в Киев сразу же ядерное оружие.
"Можно ещё войска ввести или направить наших пилотов для управления истребителями. Макрон похоже собирается втянуть нас в Третью мировую войну", — заявил один из пользователей Сети.
Другой комментатор подчеркнул, что французский лидер не осознаёт, что происходит, поэтому делает необдуманные заявления. Даже в случае поставок Запада российская армия всё равно одержит победу, указали французы.
"Направить Украине самолёты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.