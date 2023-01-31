Читатели Figaro призвали Макрона передать Украине ядерное оружие вместо ракет и самолётов

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку боевых самолётов Украине. Однако читатели издания Figaro раскритиковали его планы и предложили Парижу отправить в Киев сразу же ядерное оружие.

"Можно ещё войска ввести или направить наших пилотов для управления истребителями. Макрон похоже собирается втянуть нас в Третью мировую войну", — заявил один из пользователей Сети.

Другой комментатор подчеркнул, что французский лидер не осознаёт, что происходит, поэтому делает необдуманные заявления. Даже в случае поставок Запада российская армия всё равно одержит победу, указали французы.

"Направить Украине самолёты — это опасная и безрассудная идея", — поделился мнением комментатор.