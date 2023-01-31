Экс-замглавы МО Британии Джеральд Ховарт призвал НАТО ввести войска на Украину

Лидеры коллективного Запада должны создать коалицию из членов НАТО, которые хотят принять участие в украинском конфликте. В таком случае Североатлантический альянс мог бы отправить свои войска в зону боевых действий. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.

"Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он.

Ховарт призвал НАТО ввести свои войска на Украину, но предостерёг Запад от поставок истребителей. Если боевые самолёты попадут в руки российской армии, то США и Европа столкнутся с новой опасностью, подчеркнул он.