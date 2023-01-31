Возможное начало нового вооружённого конфликта, который будет идти в параллель с украинским, несёт угрозу национальной безопасности США. Об этом заявил анонимный источник, близкий к Госдепартаменту и Пентагону.
Вашингтон ожидают проблемы в обеспечении своих союзников оружием, если начнётся война с Пекином за Тайвань, считает высокопоставленный чиновник.
"В какой-то момент ситуация достигнет кризисного уровня. Способность США защищаться может оказаться под угрозой", — цитирует его слова Financial Times.
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