Financial Times: США не смогут обороняться в случае ещё одного конфликта в мире

Возможное начало нового вооружённого конфликта, который будет идти в параллель с украинским, несёт угрозу национальной безопасности США. Об этом заявил анонимный источник, близкий к Госдепартаменту и Пентагону.

Вашингтон ожидают проблемы в обеспечении своих союзников оружием, если начнётся война с Пекином за Тайвань, считает высокопоставленный чиновник.

"В какой-то момент ситуация достигнет кризисного уровня. Способность США защищаться может оказаться под угрозой", — цитирует его слова Financial Times.