Ермаков: Третья мировая война может начаться после применения пятой статьи устава НАТО

Страны НАТО ведут с Россией опосредованную войну, оказывая военную помощь Украине и стимулируя агрессивную деятельность киевского режима. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda.Ru слова врио главы ДНР Дениса Пушилина о вступлении альянса в прямую конфронтацию с Москвой.

Однако переход к полномасштабной войне связан с прямым военным вовлечением сил НАТО, указал он. Также Североатлантический альянс может начать вооружённый конфликт после применения пятой статьи устава "О коллективной обороне", и тогда начнётся Третья мировая война, подчеркнул Ермаков.

"НАТО сейчас боится этого и пытается избежать прямого военного противостояния с Россией, но при этом отдельные лидеры Запада хотят и дальше вести прокси-войну", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Ранее врио главы ДНР заявил, что НАТО является участником украинского конфликта с начала спецоперации и с каждым днём всё более открыто демонстрирует своё присутствие.