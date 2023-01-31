РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовали доклад о последствиях боевых действий на Украине для американской армии. Украинский конфликт доказал, что столкновение двух крупных держав неизбежно перерастёт в затяжную войну, однако Пентагон не готов к этому, сделали вывод эксперты.

Военный аналитик Андрей Коц отметил, что США слишком много оружия передали в Киев, истощив собственные запасы. Арсеналы Запада пополняются медленно, а европейский военно-промышленный комплекс испытывает "финансовый голод". Более того, аналитики CSIS убеждены: в случае войны Вашингтона и Пекина американцы потерпят поражение.

Ключевым условием для победы США над Китаем является уничтожение китайского военно-морского флота. Однако на вооружении Пекина стоит мощная система противовоздушной обороны, многочисленные ВМС и авиация, подчеркнул Коц.

"То, что мы видим на Украине, ясно показывает: расход высокотехнологичного оружия в конфликтах такого уровня и интенсивности гораздо выше, чем мы предполагали", — указал министр ВМС США Майкл Гилдей.

Коц отметил, что Пентагон может столкнуться с дефицитом противокорабельных ракет и их носителей. Эксперты также полагают, что в битве за Тайвань американцы потеряют львиную долю авиации.

"Истребители и бомбардировщики не смогут наносить удары на больших расстояниях. Это особенно критично в конфликте с государствами, обладающими обширной территорией. Проблему с ахиллесовой пятой ВВС США в ближайшее время никак не решить", — заявил аналитик в материале для РИА Новости.