Мирзаян: ударами по объектам в Иране США провоцируют войну против важного партнёра России

За минувшие выходные произошла атака важнейших объектов ВПК Ирана. Одной из поражённых целей оказался оборонный завод в Исфагане. Также был разгромлен конвой Корпуса стражей Исламской революции. Подобные акты агрессии со стороны Запада напрямую подрывают интересы России в партнёрстве с государством в Передней Азии. Об этом рассказал журналист газеты "Взгляд" Геворг Мирзаян.

Мирзаян отметил, что к организации теракта причастна одна из иранских группировок по заданию другой страны. Власти Тегерана допустили, что удары наносились с целью создания паники среди населения. Возможно, что в произошедшем виновен Израиль, который хотел приостановить ядерную программу иранцев, а пострадавший объект был связан с ядерно-ракетной программой.

Пресса США указала на сотрудничество Вашингтона и Иерусалима по сдерживанию амбиций Ирана. Мирзаян пишет, что России не нужен конфликт Соединённых Штатов и Ирана через очередное прокси-противостояние. Это может отвлечь внимание от Украины, однако возрастает риск ударов по иранским объектам в Сирии, на территории которой находятся и войска РФ.

"С Ираном сейчас у России развивается серьёзное сотрудничество, в том числе в военной области. Любые удары по объектам иранского ВПК вредят этому. Таким образом, США руками Израиля хотят ослабить важного партнёра России", — резюмирует эксперт.