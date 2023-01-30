МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко из-за заявления советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев косвенно причастен к атаке военного иранского объекта в городе Исфахан.
Ранее Подоляк написал в соцсети, что атака по городу Исфахан и взрыв на заводе в Азаршахре связаны с украинским конфликтом и неподтверждёнными данными о том, что Иран показывает России военную помощь.
"Украина вас предупредила", — такое послание оставил украинский чиновник.
В воскресенье, 29 января три мини-дрона атаковали объект Минобороны Ирана, который в результате нападения был повреждён. Система противовоздушной обороны сбила один из беспилотников, два других БПЛА перехватили военные и взорвали их.
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