МИД Ирана вызвал украинского посла из-за слов Подоляка о причастности Украины к атаке дронов

МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко из-за заявления советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев косвенно причастен к атаке военного иранского объекта в городе Исфахан.

Ранее Подоляк написал в соцсети, что атака по городу Исфахан и взрыв на заводе в Азаршахре связаны с украинским конфликтом и неподтверждёнными данными о том, что Иран показывает России военную помощь.

"Украина вас предупредила", — такое послание оставил украинский чиновник.

В воскресенье, 29 января три мини-дрона атаковали объект Минобороны Ирана, который в результате нападения был повреждён. Система противовоздушной обороны сбила один из беспилотников, два других БПЛА перехватили военные и взорвали их.