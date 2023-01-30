TAC: Белый дом втягивает США в ядерную войну с Россией из-за Украины

Администрация Белого дома вводит американский народ в заблуждение по поводу ситуации на Украине и ведёт страну к Третьей мировой войне. Об этом заявил политолог Род Дреер.

Он подчеркнул, что простые жители Штатов даже не подозревают, в каком "водовороте" окажутся из-за политики властей. Представители западной прессы показывают только одну сторону конфликта, отметил Дреер.

"Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?" — задаётся вопросом обозреватель The American Conservative (TAC).

Вашингтон уже частично втянул НАТО в открытое противостояние с Москвой, поставляя современное вооружение в Киев. В это время приближается большое весеннее наступление российской армии, подчеркнул политолог.

"У нас никогда, никогда не будет мира с Россией, пока мы оккупируем Украину. Что бы ещё ни случилось в мире, Россия будет нашим вечным врагом. Это в наших интересах? Однако больше всего меня беспокоит то, что НАТО втягивают в войну", — указал Дреер.