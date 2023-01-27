Генерал Ширрефф призвал НАТО закрыть глаза на риск эскалации и дать ВСУ истребили

Запад должен поставить на Украину весь имеющийся арсенал средств для боевых действий, несмотря на риск эскалации конфликта. Об этом заявил британский генерал Ричард Ширефф.

"Многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада. Да, риск реален, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы", — указал он.

По его мнению, Украина должна получить всё, что требует от НАТО: 300 танков, 700 бронемашин, дальнобойные ракеты и истребители.

"Не должно быть половинчатых мер", — подчеркнул Ширефф в материале для Daily Mail.

Если Запад прислушается и направит всё вооружение на Украину, то президент Владимир Зеленский может планировать весеннее наступление, считает генерал.

Кроме того, разведывательные службы НАТО и США внимательно следят за любым размещением ядерных боеголовок России, поэтому любая угроза вызовет беспрецедентный ответ Запада с использованием обычных вооружений в невиданных ранее масштабах, подчеркнул Ширефф.