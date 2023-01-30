Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом спецоперации
После воздушной тревоги раздаются взрывы в Харьковской области
Депутат ГД РФ Гурулёв видит перспективы в ядерном ударе по территориям США и Великобритании
Ходаковский заявил, что в случае проигрыша ВС России в СВО на Украине улицы заполнятся отреченцами
Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине
Марков об ударах по Ирану: "Плохо, если Иран не сможет давать дроны и ракеты"
ВСУ получили негласное задание, переодевшись в форму РФ, расстрелять мирное население, в том числе "побольше детей"
Офицер ВС США Скотт Риттер назвал слова Зеленского о танках сигналом Западу о скором поражении ВСУ
Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую"

Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну

Мир

Обозреватель американского издания Gray Zone Макс Блюменталь раскритиковал руководство Украины за реакцию на удары израильских дронов по военному объекту Ирана.

Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну

Он обратил внимание на то, что представители украинской власти обрадовались, когда увидели сообщения о напряжённой ситуации вокруг Ирана. Как пояснил журналист, киевский режим "бурно праздновал" недавние атаки израильских беспилотников.

"Киев укреплял роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны", — отметил Блюменталь в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Израиль запустил боевые беспилотники, которые атаковали военный объект в иранском городе Исфахан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте
Ходаковский о положении российской армии на СВО: "Мы подсели на диету"
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Последние материалы
В шине саморез: ничего не трогаем и проверяем давление
Зеркало-видеорегистратор: классический с расширенным набором функций стоит дешевле
Зимние выходные на даче: полезное с приятным
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома: баня, верёвочка, парник и бутылка
После воздушной тревоги раздаются взрывы в Харьковской области
Депутат ГД РФ Гурулёв видит перспективы в ядерном ударе по территориям США и Великобритании
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи
Ходаковский заявил, что в случае проигрыша ВС России в СВО на Украине улицы заполнятся отреченцами
Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине
Марков об ударах по Ирану: "Плохо, если Иран не сможет давать дроны и ракеты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников