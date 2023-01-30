Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну

Обозреватель американского издания Gray Zone Макс Блюменталь раскритиковал руководство Украины за реакцию на удары израильских дронов по военному объекту Ирана.

Он обратил внимание на то, что представители украинской власти обрадовались, когда увидели сообщения о напряжённой ситуации вокруг Ирана. Как пояснил журналист, киевский режим "бурно праздновал" недавние атаки израильских беспилотников.

"Киев укреплял роль самого заядлого сторонника Третьей мировой войны", — отметил Блюменталь в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Израиль запустил боевые беспилотники, которые атаковали военный объект в иранском городе Исфахан.