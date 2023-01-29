Телеканал Sky News назвал Украину самой заминированной страной в мире

Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, сообщил телеканал Sky News.

По данным экспертов, в настоящее время более 40% территории Украины заминировано противотанковыми и противопехотными минами, кассетными боеприпасами, минами-ловушками, а также неразорвавшимися снарядами.

По словам представителя Mines Advisory Group Катерины Темплтон, по уровню минирования даже Сирия и Афганистан уступают Украине.

Аналитики телеканала подчеркнули, что потребуются годы на то, чтобы полностью разминировать Украину.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате российской спецоперации 250 тысяч квадратных километров территории страны оказались заминированными, что составляет около 40% от всей площади государства.