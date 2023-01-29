Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, сообщил телеканал Sky News.
По данным экспертов, в настоящее время более 40% территории Украины заминировано противотанковыми и противопехотными минами, кассетными боеприпасами, минами-ловушками, а также неразорвавшимися снарядами.
По словам представителя Mines Advisory Group Катерины Темплтон, по уровню минирования даже Сирия и Афганистан уступают Украине.
Аналитики телеканала подчеркнули, что потребуются годы на то, чтобы полностью разминировать Украину.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате российской спецоперации 250 тысяч квадратных километров территории страны оказались заминированными, что составляет около 40% от всей площади государства.
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