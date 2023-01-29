Шольц заявил, что Германия не допустит войны между Россией и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что собирается приложить все усилия, чтобы не допустить трансформации конфликта на Украине в войну России с Североатлантическим альянсом.

На вопрос журналиста издания Tagesspiegel о том, опасается ли он эскалации и ядерного удара от России, канцлер ответил, что немецкое правительство всегда действует в тесной международной координации, а не следует за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперёд.

"Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", — добавил политик.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал об Берлина передать Киеву одну подводную лодку, чтобы выгнать российский флот из Чёрного моря.