Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что собирается приложить все усилия, чтобы не допустить трансформации конфликта на Украине в войну России с Североатлантическим альянсом.
На вопрос журналиста издания Tagesspiegel о том, опасается ли он эскалации и ядерного удара от России, канцлер ответил, что немецкое правительство всегда действует в тесной международной координации, а не следует за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперёд.
"Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", — добавил политик.
Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал об Берлина передать Киеву одну подводную лодку, чтобы выгнать российский флот из Чёрного моря.
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