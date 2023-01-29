Замглавы МИД Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал у Берлина подводную лодку, чтобы помочь украинской армии выгнать Россию из Чёрного моря. С предложением дипломат выступил в своей соцсети.
Он похвалил подводные лодки класса HDW 212A, которые производит Германия, назвав их одними из лучших в мире.
Мельник также заметил, что у Бундесвера есть на вооружении шесть таких подлодок. А затем задал вопрос, почему бы не отправить одну на Украину.
Тогда ВСУ удастся выгнать российский флот из Чёрного моря, заключил политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.