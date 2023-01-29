Мельник потребовал у Германии подлодку, чтобы выгнать Россию из Чёрного моря

Замглавы МИД Украины, экс-посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал у Берлина подводную лодку, чтобы помочь украинской армии выгнать Россию из Чёрного моря. С предложением дипломат выступил в своей соцсети.

Он похвалил подводные лодки класса HDW 212A, которые производит Германия, назвав их одними из лучших в мире.

Мельник также заметил, что у Бундесвера есть на вооружении шесть таких подлодок. А затем задал вопрос, почему бы не отправить одну на Украину.

Тогда ВСУ удастся выгнать российский флот из Чёрного моря, заключил политик.