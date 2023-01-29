Ветеран боевых действий армии США опубликовал картинку с Украиной в составе России

Ветеран армии США участник боевых действий Ноктис Дрейвен опубликовал в своей соцсети пост с картинкой с Украиной (без Прикарпатья) в составе России.

По мнению бывшего военного, только в этом случае Украина будет свободна от Запада и начнёт процветать. Такой пояснительной подписью он сопроводил публикацию.

Ранее польский телеканал в прогнозе погоды показал карту с Львовской областью Украины.

Кроме того, украинские беженцы обнаружили в польских магазинах пиво с изображением Львова на этикетках в составе Польши, что крайне возмутило украинцев.