Ветеран армии США участник боевых действий Ноктис Дрейвен опубликовал в своей соцсети пост с картинкой с Украиной (без Прикарпатья) в составе России.
По мнению бывшего военного, только в этом случае Украина будет свободна от Запада и начнёт процветать. Такой пояснительной подписью он сопроводил публикацию.
Ранее польский телеканал в прогнозе погоды показал карту с Львовской областью Украины.
Кроме того, украинские беженцы обнаружили в польских магазинах пиво с изображением Львова на этикетках в составе Польши, что крайне возмутило украинцев.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.