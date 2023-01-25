Беженец с Украины нашёл в польском магазине пиво с изображением Львова в составе Польши

Беженцы с Украинцы обнаружили на витринах польских магазинов пиво с изображением Львова в составе Польши. Фото и видео появилось в соцсетях. Кадрами поделился в своём Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко.

На видео мужчина возмущается наглости поляков, сопровождая свою речь нецензурной бранью в их адрес.

Напомним, ранее на одном из польских телеканалов во время прогноза погоды показали карту Польши, включающую Львовскую область.

"Намёки Польши на оккупацию Львова в последнее время прозрачнее некуда", — заключил журналист.