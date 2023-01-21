МК: жители Польши рассказали об отношении к беженцам с Украины

У поляков всё больше раздражения вызывают беженцы с Украины, которые выкрикивают на пикетах нацистские лозунги. Обстановка в стране накаляется. Об этом рассказали русскоговорящие жители Польши, с которыми побеседовали журналисты "МК".

Граждане Польши до сих пор помнят Волынскую резню, которую не стереть из памяти ничем, заметил активист Марчин Миколаек.

В большинстве своём, люди постепенно начинают понимать, что поддержка Украины работает в ущерб польскому обществу. Сейчас беженцев поддерживает гораздо меньшее количество поляков, чем в начале спецоперации, добавил собеседник издания.

По его словам, на социальную поддержку беженцев из Украины люди реагируют негативно и требуют, чтобы власти отказались предоставлять им бесплатное жильё.

Им также не нравится хамское поведение украинцев, которые часто нарушают закон, заметил активист.

Другие собеседники издания отметили, что в Польше ускоренными темпами идёт украинизация, цель которой — убедить поляков быть готовыми воевать и умирать за Украину, чтобы потом бросить их на Россию.

"Мы не хотим приспосабливаться к украинцам, пусть они подстраиваются под нас. Создаётся впечатление, что они осели здесь надолго и не собираются никуда уезжать. Поляки устали от их неблагодарности", — заключил житель Варшавы.