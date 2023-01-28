Пушков заявил, что страны НАТО движутся к прямому военному конфликту с РФ

НАТО движется к прямому противостоянию с Россией. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны", — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что НАТО на всех парах движется к военному конфликту с РФ, отметая ограничения, которые ранее наложил сам Североатлантический альянс.

Пушков подчеркнул, что об этом говорят поставки танков, а также обсуждения о предстоящей отправке ВСУ истребителей.