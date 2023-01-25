Экс-депутат Европарламента Филиппо заявил о плане НАТО по подготовке к третьей мировой войне

НАТО толкает мир к глобальному конфликту поставками ВСУ боевых танков. Такое заявление сделал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!" — заявил он в своём аккаунте Twitter*.

Филиппо считает, что только глупцы могут радоваться новостям о военной поддержке Киева. Напоминаем, экс-депутат неоднократно подвергал критике финансовую помощь ВСУ и поставки техники, отмечая, что это ведёт к затягиванию конфликта.

На этом фоне Филиппо призвал Париж остановить милитаризацию Украины.

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