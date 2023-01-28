Медведев о призыве министра обороны Италии дать ВСУ всё оружие НАТО: Тогда уж точно – всё в труху

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение главы Минобороны Италии передать Украине истребители, сотни танков и дальнобойные ракетные системы.

Бывший президент России Дмитрий Медведев высмеял заявления представителя Италии о том, что поставки вооружения ВСУ направлены на предотвращение третьей мировой войны.

"Несть числа дуракам во властных структурах Европы", — написал российский политик в своём микроблоге, назвав автора предложения "редким чудаком на букву "м" с имперскими комплексами.

Он озвучил ход мыслей итальянского министра.

"Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", — объяснил Дмитрий Анатольевич.

Медведев уверен, что помощь "никому не нужной" Украине не спасёт "одряхлевший Старый Свет".

"Если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху", — выразил своё мнение экс-президент РФ.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что Россия в достаточном количестве обладает всеми видами вооружения.