Чистяков: Запад готовится к переговорам с РФ по Украине

Дальнейшая эскалация военного конфликта может привести к опасным последствиям. Есть угроза глобального конфликта. Это волнует большинство на Западе.

Правительства, хотя и не признают, что ведут военную кампанию против России, осознают последствия. Аналитик издания "Русская Весна" Павел Чистяков полагает, что США уже понимают, что победить Россию невозможно, поэтому начали подготовку к мирным переговором с Кремлём.

Отмечается, что Вашингтон намерен навязать свою волю Москве, чтобы в дальнейшем нанести поражение российскому государству. Чистяков отмечает, что перед началом гипотетических переговоров США сделают попытку получить рычаг давления на Россию, который заставит РФ пойти на уступки. Для этого Киеву, например, может быть поставлена задача "запереть российские войска в Донбассе".