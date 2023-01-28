Telegraph: Британия может передать истребители Киеву, если РФ выведет войска с Украины

Если Россия выведет войска с территории Украины, то Великобритания может начать поставлять Киеву истребители, заявили аналитики.

По мнению авторов, боевые самолёты могут потребоваться киевскому режиму для "патрулирования" воздушного пространства.

"Источник отметил, что для Великобритании пока поставки истребителей Украине не является приоритетом", — передаёт The Daily Telegraph.

Кроме того, по данным аналитиков, Лондон обеспокоен, что не вносит весомый вклад в "победу Украины".