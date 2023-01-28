Военный эксперт: Польша "утилизирует" танки Twardy на Украине, чтобы заменить их на Abrams

Польша передаёт киевскому режиму танки Twardy, которые устарели, чтобы по мере "утилизации" заменить их на американские Abrams для собственного вооружения, заявил главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

По словам Дрозденко, полякам дешевле передать старую тяжёлую технику Украине, чем утилизировать самостоятельно.

"Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного — только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки", — пояснил военный эксперт РИА Новости.

Дрозденко уточнил, что второй мотивацией может быть "прибыль". Ранее Варшава потребовала от Евросоюза компенсацию за поставки оружия на Украину.