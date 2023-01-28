Польша передаёт киевскому режиму танки Twardy, которые устарели, чтобы по мере "утилизации" заменить их на американские Abrams для собственного вооружения, заявил главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
По словам Дрозденко, полякам дешевле передать старую тяжёлую технику Украине, чем утилизировать самостоятельно.
"Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного — только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки", — пояснил военный эксперт РИА Новости.
Дрозденко уточнил, что второй мотивацией может быть "прибыль". Ранее Варшава потребовала от Евросоюза компенсацию за поставки оружия на Украину.
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