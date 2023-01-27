Зеленский о решении МОК допустить россиян до Олимпиады: их знамя запятнано кровью

Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением председателя Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до соревнований на Парижской Олимпиаде.

Президент Украины считает, что тирании используют спорт для своих идеологических интересов.

"Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Зеленский заверил, что сделает всё, чтобы защитить спорт от "влияния государства-террориста". Он отметил, что спортсмены Украины сейчас защищают жизнь своих близких и свободу народа от российской агрессии.

"Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", — сказал глава Украины.

Ранее фигуристка Ирина Роднина назвала провокацией разрешение допустить спортсменов до Олимпиады в обмен на то, чтобы они осудили проведение спецоперации на Украине.