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Зеленский о решении МОК допустить россиян до Олимпиады: их знамя запятнано кровью

Мир

Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением председателя Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до соревнований на Парижской Олимпиаде.

Зеленский о решении МОК допустить россиян до Олимпиады: их знамя запятнано кровью

Президент Украины считает, что тирании используют спорт для своих идеологических интересов.

"Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Зеленский заверил, что сделает всё, чтобы защитить спорт от "влияния государства-террориста". Он отметил, что спортсмены Украины сейчас защищают жизнь своих близких и свободу народа от российской агрессии.

"Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", — сказал глава Украины.

Ранее фигуристка Ирина Роднина назвала провокацией разрешение допустить спортсменов до Олимпиады в обмен на то, чтобы они осудили проведение спецоперации на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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