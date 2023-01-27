Кива: наступление на Крым закончится для Зеленского "крахом с радиоактивным фоном"

Владимир Зеленский готовит наступление на Крым, которое закончится для него "крахом с радиоактивным фоном", заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

Политик в своём Telegram-канале заметил, что это будет последним аккордом "президента" Зеленского.

"Уже ни для кого не секрет, что оружие и танки НАТО предоставляет под весеннее наступление на полуостров. Идет активно мобилизация, украинцев как собак отлавливают на улицах, иностранных наёмников собирают всему миру, НАТО даёт те виды оружия, о которых раньше даже не говорили в слух. Вспомните, Германия оправдывалась за каски, а теперь поехали уже "Леопарды", — пишет Кива.

По его мнению, украинская армия готовит прорыв. И для всех также очевидно, что в Кремле после этого наступления перейдут к самым радикальным действиям которые могут закончиться и применением оружия массового поражения по территории Украины, уничтожением центров принятия решений и командных пунктов.

"Но мне кажется, именно этого исхода все и добиваются от Москвы, чтоб был весомый у всех повод остановиться и сесть за стол переговоров для поиска компромисса — дележа Украины и формировании своей победы", — объяснил бывший депутат.

Он также выразил уверенность в том, что Зеленского найдут рано или поздно повешенным, как и многих из его команды. Они по разным причинам и разными способами закончат свою жизнь, как ненужные свидетели и носители западных тайн, заключил политик.