Politico: страны Запада обсуждают возможные поставки истребителей на Украину

Страны коллективного Запада приступили к обсуждению возможных поставок боевых самолётов на Украину. Однако многие из них опасаются эскалации конфликта. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на заявления военных чиновников и дипломатов.

По их данным, дискуссия о поставках Киеву самолётов уже ведётся.

"Следующим естественным шагом будут истребители", — сказал дипломат на условиях анонимности.

В материале отмечается, что споры о самолётах будут ещё более напряжёнными, чем с поставками западных танков.