Страны коллективного Запада приступили к обсуждению возможных поставок боевых самолётов на Украину. Однако многие из них опасаются эскалации конфликта. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на заявления военных чиновников и дипломатов.
По их данным, дискуссия о поставках Киеву самолётов уже ведётся.
"Следующим естественным шагом будут истребители", — сказал дипломат на условиях анонимности.
В материале отмечается, что споры о самолётах будут ещё более напряжёнными, чем с поставками западных танков.
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