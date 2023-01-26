Читатели Welt* жёстко осудили Зеленского за требования поставить Киеву самолёты и ракеты

Читатели немецкого издания Die Welt* подвергли жёсткой критике президента Украины Владимира Зеленского за очередное требование к НАТО поставить в Киев дальнобойные ракеты и истребители. По мнению пользователей Сети, если лидер Незалежной получит самолёты, то вскоре начнёт просить у Запада ядерные бомбы.

"Нет слов. Ждём, когда они потребуют ввести войска НАТО", — отметил один из комментаторов.

Немцы убеждены, что Зеленскому нужны ракеты большой дальности, чтобы напасть на Москву. Читатели предупредили: Западу следует быть осторожнее с "бездонной ямой" под названием Украина.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.