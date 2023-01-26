Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО

Сразу же после того как страны коллективного Запада приняли решение поставить танки на Украину, лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил боевые самолёты и дальнобойные ракеты в ходе беседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолётов на Украину", — говорится в сообщении на сайте Офиса Зеленского.

Советник главы Минобороны страны Юрий Сак также подчеркнул, что Киеву необходимы западные истребители, чтобы получить превосходство в воздушном пространстве.

"Самолёты четвертого поколения — это то, то нам нужно", — сказал он.