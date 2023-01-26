Сразу же после того как страны коллективного Запада приняли решение поставить танки на Украину, лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил боевые самолёты и дальнобойные ракеты в ходе беседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолётов на Украину", — говорится в сообщении на сайте Офиса Зеленского.
Советник главы Минобороны страны Юрий Сак также подчеркнул, что Киеву необходимы западные истребители, чтобы получить превосходство в воздушном пространстве.
"Самолёты четвертого поколения — это то, то нам нужно", — сказал он.
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