Глава МВД Колокольцев: современные "Леопарды" будут гореть на русской земле так же, как когда-то "Тигры" и "Пантеры"

Потомки тех, кто сделал мир свободным от "коричневой чумы", даже спустя много лет прекрасно помнят немецкие "Тигры" и "Пантеры", горящие на русской земле. И точно так же они будут помнить современные "Леопарды", которые постигнет та же участь.

Такое заявление сделал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что напрасно потомки нацистов радуются решению Германии передать Киеву свои танки, готовясь повторить кровавые "подвиги" своих "выдающихся" предков.

"У потомков тех, кто освободил мир от коричневой чумы, тоже крепка генетическая память. Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких "Тигров" и "Пантер". Запомнят они и сожжённые современные "Леопарды", — сказал Колокольцев в ходе пленарного заседания XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

Министр отметил, что американские кураторы Киева ни перед чем не останавливаются: ни перед многочисленными человеческими жертвами, ни перед восхвалением фашизма, ни перед не знающей аналогов коррупцией киевских чиновников.

"Отвечая на брошенный вызов, мы вступили в открытое противостояние. И сейчас крайне важно мобилизовать духовный потенциал российского общества", — заключил Колокольцев.