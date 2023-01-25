Эксперт о танках Leopard: оружие Германии будет направлено против России впервые с 1945 года

Доктор политических наук Алексей Фененко заявил, что решение Берлина направить Киеву 14 танков Leopard не окажет существенного влияния на боевые действия на Украине, однако станет первым случаем со времён Второй мировой войны, когда немецкие танки будут воевать против России.

По словам политолога, Германия использует украинский конфликт для воссоздания своего военного потенциала, который был ограничен договором 1990 года.

Сейчас в немецком обществе идут споры о том, что нужно забыть Вторую мировую войну и позволить Германии существенно усилить свою армию, чтобы стать "авангардом Запада" на европейском континенте, напомнил эксперт.

"Далее Германия узаконивает применение своего оружия за пределами своих национальных границ и на территории бывшего СССР, то есть по сути мы третий раз за минувшие сто лет воюем с Германией и немецкой военной техникой на территории бывшего СССР и Российской империи, что и создаёт им прецедент для появления в Восточной Европе своих сил", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал перестать поставлять Германии энергоносители и удобрения после того, как Берлин согласился отправить Украине танки Leopard.