РИА Новости: Зеленский мог войти в историю, но в итоге вляпался в неё

Президент Украины Владимир Зеленский "вляпался в историю" многочисленными обещаниями закончить военные действия в Донбассе. Также он продемонстрировал полное отсутствие суверенитета после начала специальной военной операции, продолжая разжигать конфликт, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов 25 января, в 45-й день рождения украинского президента.

Политолог заметил, что до избрания на президентский пост Зеленский лояльно относился к жителям ДНР. Приезжал во время боевых действий на гастроли и рассказывал им, что русские и украинцы один народ.

"Я готов хоть с чёртом лысым договориться, лишь бы не умирал ни один человек", — такие обещания давал он перед выборами, а после выборов обещал прекратить войну в Донбассе, напомнил эксперт.

Но в Париже, на встрече лидеров "нормандского формата" в 2019 году Зеленский не согласился с предложенным проектом развести войска и начать мирные переговоры.

"То есть мог войти в историю, но предпочёл в историю вляпаться", — заключил автор публикации.