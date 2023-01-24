Зеленский: Россия готовится к реваншу в боях с Украиной и накапливает силы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в ходе совместного брифинга с главой Финляндии Саули Ниинисте. Он высказал мнение, что Россия готовится к реваншу в боях с Украиной.

Российское руководство, очевидно, готовится к реваншу и накапливает силы, предположил лидер киевского режима.

Также он сообщил, что обсуждал с Ниинисте вопрос участия Финляндии в коалиции стран, которые могут предоставить Киеву танки.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Соскин заявил, что Зеленский скоро согласится на переговоры c Россией из-за высоких потерь ВСУ в Бахмуте.