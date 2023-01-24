Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в ходе совместного брифинга с главой Финляндии Саули Ниинисте. Он высказал мнение, что Россия готовится к реваншу в боях с Украиной.
Российское руководство, очевидно, готовится к реваншу и накапливает силы, предположил лидер киевского режима.
Также он сообщил, что обсуждал с Ниинисте вопрос участия Финляндии в коалиции стран, которые могут предоставить Киеву танки.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Соскин заявил, что Зеленский скоро согласится на переговоры c Россией из-за высоких потерь ВСУ в Бахмуте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.