Кулеба: Киев не будет заключать с Россией мирные соглашения по типу "Минских договорённостей"

Киев больше не намерен подписывать с Россией мирные соглашения типа "Минских договорённостей". Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украинский министр назвал "Минские соглашения" ошибкой Киева.

"Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией", — сказал Кулеба в интервью американскому изданию Politico.

Министр сообщил, что по замыслу "Минских договорённостей" боевые действия должны были ослабнуть, однако они, по его словам, лишь поспособствовали ухудшению ситуации.

Кулеба добавил, что Западу следует надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки, а не обращаться к Киеву с просьбой о начале мирных переговоров.