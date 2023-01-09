Кулеба пожаловался на недостаточную помощь Запада Украине, вызвав гнев пользователей Сети

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в Twitter*, который вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети. Министр написал:

"Украина благодарна партнёрам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле".

Читатели возмущены "аппетитами" Киева и советуют властям выучить значение слова "благодарность", назвав их попрошайками.

"Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине. Зеленский и его команда должны следить за тем, чтобы не переступать черту. Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — считает один из пользователей. "Вооружайтесь сами за счёт тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или Ламборджини! Думаете, про это никто не знает?" — написал другой.

Ранее Рамзан Кадыров призывал не волноваться по поводу помощи Украине, так как до окопов дойдёшь лишь 15%.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.