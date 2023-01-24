Болгарский историк: Китай дал России "испытательный срок"

Китай дал России своего рода "испытательный срок", чтобы РФ могла достичь заявленных целей на Украине, считает болгарский историк Рана Митер. Он порассуждал о целях Китая с учётом нынешней ситуации.

Не факт, конечно, что цели Китая именно таковы, какими их видит специалист из Болгарии. Но всё же приведем некоторые высказывания Митера, поскольку схожие мысли высказывают и другие западные эксперты.

По словам Митера, нынешняя крайне нестабильная международная ситуация очень волнует Китай, поскольку в Пекине любят стабильность.

"В принципе Китаю нравится понимать, откуда брать нефть и газ, и быть в хороших отношениях со всем остальным миром. Особенно Китай обеспокоен последствиями политики нулевого COVID последних двух-трёх лет. Эта политика создала огромные проблемы для отношений Китая с остальным миром", — заявил историк в эфире Болгарского радио (перевод "ИноСМИ").

По его мнению, Китай не будет слишком активно участвовать в мирных переговорах, поскольку слишком большое участие в урегулировании международных конфликтов не в традиции китайской политики.

"Китай будет продолжать делать то, что он делает сейчас, то есть утверждать, что обе стороны должны искать мирное решение. Доброжелательное, хотя и лишённое содержания заявление. Китаю интересно, что будет, когда конфликт закончится, неважно, как именно. Украину надо будет восстанавливать, предполагаю, Китай будет продвигать свою кандидатуру для решения вопросов, связанных со строительством, технологиями и инфраструктурой", — заявил Митер.

Стоит заметить, он полагает, что "после окончания этого конфликта мир неизбежно будет разделён между Россией и Западом, возглавляемым Америкой".

"Поэтому не совсем понятно, насколько свободно Украина сможет выбирать, кто именно будет восстанавливать её экономику и инфраструктуру. Это будет зависеть от того, кто выйдет победителем", — заявил Митер.

То есть Китаю он отводит роль стороннего наблюдателя, который постарается извлечь некую выгоду после того, как конфликт так или иначе завершится. Рана Митер не считает, что Пекин встанет на сторону Запада.

Повторимся, это точки зрения довольно распространена среди европейских и американских экспертов. Но насколько она соответствует реальному положения дел, вопрос всё же открытый.