Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Артиллерия ВС РФ ударила по объектам ВСУ в Константиновке, куда ранее эвакуировали командиров из Артёмовска
Политический эксперт об увольнении чиновников на Украине: стали возникать свои центры влияния
Шеремет: Россия применит мощное оружие в случае поставки танков Leopard на Украину
Взрыв в Бердянске был терактом украинских спецслужб
Врач рассказал, чем грозит самолечение при гриппе
RV публикует кадры боя БМП "Терминатор" и танка группировки "О" ВС РФ против военных ВСУ у Кременной
Sky News: Британия не собирается указывать другим странам, какое оружие передавать Киеву
МК: новый командующий СВО Герасимов послал три важных сигнала для понимающих
Учёные из Тюмени создают лекарство от подагры

Болгарский историк: Китай дал России "испытательный срок"

Мир

Китай дал России своего рода "испытательный срок", чтобы РФ могла достичь заявленных целей на Украине, считает болгарский историк Рана Митер. Он порассуждал о целях Китая с учётом нынешней ситуации.

Болгарский историк: Китай дал России "испытательный срок"

Не факт, конечно, что цели Китая именно таковы, какими их видит специалист из Болгарии. Но всё же приведем некоторые высказывания Митера, поскольку схожие мысли высказывают и другие западные эксперты.

По словам Митера, нынешняя крайне нестабильная международная ситуация очень волнует Китай, поскольку в Пекине любят стабильность.

"В принципе Китаю нравится понимать, откуда брать нефть и газ, и быть в хороших отношениях со всем остальным миром. Особенно Китай обеспокоен последствиями политики нулевого COVID последних двух-трёх лет. Эта политика создала огромные проблемы для отношений Китая с остальным миром", — заявил историк в эфире Болгарского радио (перевод "ИноСМИ").

По его мнению, Китай не будет слишком активно участвовать в мирных переговорах, поскольку слишком большое участие в урегулировании международных конфликтов не в традиции китайской политики.

"Китай будет продолжать делать то, что он делает сейчас, то есть утверждать, что обе стороны должны искать мирное решение. Доброжелательное, хотя и лишённое содержания заявление. Китаю интересно, что будет, когда конфликт закончится, неважно, как именно. Украину надо будет восстанавливать, предполагаю, Китай будет продвигать свою кандидатуру для решения вопросов, связанных со строительством, технологиями и инфраструктурой", — заявил Митер.

Стоит заметить, он полагает, что "после окончания этого конфликта мир неизбежно будет разделён между Россией и Западом, возглавляемым Америкой".

"Поэтому не совсем понятно, насколько свободно Украина сможет выбирать, кто именно будет восстанавливать её экономику и инфраструктуру. Это будет зависеть от того, кто выйдет победителем", — заявил Митер.

То есть Китаю он отводит роль стороннего наблюдателя, который постарается извлечь некую выгоду после того, как конфликт так или иначе завершится. Рана Митер не считает, что Пекин встанет на сторону Запада.

Повторимся, это точки зрения довольно распространена среди европейских и американских экспертов. Но насколько она соответствует реальному положения дел, вопрос всё же открытый.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко

История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.

РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
RT: Опубликованы жестокие видеокадры штурма ВС РФ позиций ВСУ
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Последние материалы
Sky News: Британия не собирается указывать другим странам, какое оружие передавать Киеву
Болгарский историк: Китай дал России "испытательный срок"
МК: новый командующий СВО Герасимов послал три важных сигнала для понимающих
Учёные из Тюмени создают лекарство от подагры
МИД Украины не советует Белоруссии проявлять агрессию в отношении Украины
Премьеру драмы "Лучшие в аду" Пригожина назвали одним из самых громких событий в 2022 году для соцсети ЯRUS
Сальдо: украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата
DM: Джонсон поменял своё мнение о вступлении Украины в НАТО, призвав принять её в альянс
Названы пять лучших продуктов для похудения
Военкор Котенок: По моей информации, взяли Водяное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников