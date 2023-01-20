Китай намерен применить новую стратегию в дипломатических отношениях с Западом, пишет американское издание Politico.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер КНР Лю Хэ заявил, что нынешние национальные интересы страны напрямую связаны с открытостью миру.
Журналисты Politico уверены, что подобные заявления китайских властей направлены на снижение напряжённости вокруг тайваньского вопроса и жёсткой экономической политики КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.
Однако Запад склонен сомневаться в искренности Пекина. Скепсиса добавляет тесное сотрудничество Китая с Россией, о котором постоянно упоминают представители российской власти на фоне геополитических распрей в связи с началом СВО на Украине.
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