DM: Джонсон поменял своё мнение о вступлении Украины в НАТО, призвав принять её в альянс

Занимая пост главы Великобритании, Борис Джонсон выступал категорически против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Однако сейчас он изменил свою позицию.

"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить своё обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" — задаётся вопросом Джонсон в материале для Daily Mail.

Он отметил, что ради долгосрочного мира и стабильности Украина должна сталь членом Североатлантического альянса. При этом Джонсон выразил уверенность в том, что Киев одержит победу в конфликте.

Осенью президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке.