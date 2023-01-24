Занимая пост главы Великобритании, Борис Джонсон выступал категорически против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Однако сейчас он изменил свою позицию.
"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить своё обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" — задаётся вопросом Джонсон в материале для Daily Mail.
Он отметил, что ради долгосрочного мира и стабильности Украина должна сталь членом Североатлантического альянса. При этом Джонсон выразил уверенность в том, что Киев одержит победу в конфликте.
Осенью президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.