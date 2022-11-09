NI: Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления Украины в НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что членство Украины в альянсе зависит от коллективного решения всех 30 стран-членов, стало "холодным душем" для украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

По словам автора статьи, в этом месяце министры иностранных дел входящих в НАТО стран соберутся в Румынии. Однако представители Украины не смогут договориться о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке, считает Эпископос, поскольку все члены альянса не смогут достигнуть единодушия в этом вопросе.

В конце сентября Зеленский заявил, что Киев подал запрос на ускоренное вхождение Украины в НАТО.