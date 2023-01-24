Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке. В своем Telegram-канале он выложил фотографию заявления об уходе, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне киевский режим анонсировал масштабные кадровые перестановки. В отставку ушли губернаторы сразу нескольких регионов Украины. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.
"Есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе", — сказал в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
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