Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке. В своем Telegram-канале он выложил фотографию заявления об уходе, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне киевский режим анонсировал масштабные кадровые перестановки. В отставку ушли губернаторы сразу нескольких регионов Украины. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

"Есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе", — сказал в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.