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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке

Мир

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке. В своем Telegram-канале он выложил фотографию заявления об уходе, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне киевский режим анонсировал масштабные кадровые перестановки. В отставку ушли губернаторы сразу нескольких регионов Украины. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

"Есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе", — сказал в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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