Польский институт PISM призывает Европейскую службу внешних действий публиковать на регулярной основе отчёты о "шпионской деятельности" РФ на территории государств-членов Европейского союза (ЕС). Об этом информирует RT, ссылаясь на соответствующий доклад.
В документе отмечается, что Россия имеет большой потенциал для ведения такой деятельности. Это достигается за счёт различий в политике стран-членов ЕС.
Авторы доклада считают, что "некоторые государства-члены, проводя благоприятную политику в отношении России, не предпринимают публичных действий против её шпионов".
"В целях повышения осведомлённости о масштабах шпионской деятельности в ЕС со стороны третьих стран, включая Россию, Европейская служба внешних действий могла бы консолидировать информацию по соответствующим инцидентам и проводимым расследованиям, а также на регулярной основе обеспечивать доступность данной информации посредством отчётов", — цитирует RT данные доклада.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.