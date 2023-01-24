RT: в Польше призвали ЕС регулярно публиковать отчёты о "шпионской деятельности" России

Польский институт PISM призывает Европейскую службу внешних действий публиковать на регулярной основе отчёты о "шпионской деятельности" РФ на территории государств-членов Европейского союза (ЕС). Об этом информирует RT, ссылаясь на соответствующий доклад.

В документе отмечается, что Россия имеет большой потенциал для ведения такой деятельности. Это достигается за счёт различий в политике стран-членов ЕС.

Авторы доклада считают, что "некоторые государства-члены, проводя благоприятную политику в отношении России, не предпринимают публичных действий против её шпионов".

"В целях повышения осведомлённости о масштабах шпионской деятельности в ЕС со стороны третьих стран, включая Россию, Европейская служба внешних действий могла бы консолидировать информацию по соответствующим инцидентам и проводимым расследованиям, а также на регулярной основе обеспечивать доступность данной информации посредством отчётов", — цитирует RT данные доклада.