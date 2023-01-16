Согласно опросу, около 50 процентов респондентов из Европы считают, что санкции против России и шаги по "ослаблению" российской стороны от США вредят и "невыгодны" странам Евросоюза, заявили китайские аналитики.
По мнению респондентов, Европа сильно пострадала из-за попыток надавить на экономику России.
"Всё больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — передаёт Global Times.
Аналитики провели соответствующий опрос в 13 странах Евросоюза. В исследовании приняли участие 7 536 граждан. Большая часть из них усомнилась, что все рестрикции против России идут на пользу Европе, а не Вашингтону.
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