GT: половина европейцев считает меры США против РФ невыгодными для Евросоюза

Согласно опросу, около 50 процентов респондентов из Европы считают, что санкции против России и шаги по "ослаблению" российской стороны от США вредят и "невыгодны" странам Евросоюза, заявили китайские аналитики.

По мнению респондентов, Европа сильно пострадала из-за попыток надавить на экономику России.

"Всё больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — передаёт Global Times.

Аналитики провели соответствующий опрос в 13 странах Евросоюза. В исследовании приняли участие 7 536 граждан. Большая часть из них усомнилась, что все рестрикции против России идут на пользу Европе, а не Вашингтону.