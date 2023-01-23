Французы предложили Зеленскому обратиться к Путину за новыми ракетами

Французские пользователей Twitter* раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского прислать Киеву больше вооружения.

Комментаторы из Франции обвинили украинского лидера в том, что его действия направлены на развязывание третьей мировой войны.

"Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты", — пошутил Wiel Luc.

Юзер с ником Grace выразил возмущение по поводу того, что Зеленский раздаёт приказы лидерам западных стран с "первой страницы журнала Vogue", несмотря отсутствие членства Украины в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Пользователь Bruno Cheyrou отметил, что диктатор Зеленский не остановится и скоро будет просить самолёты и солдат.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что требование Зеленского к Парижу как можно "быстрее" поставить Киеву танки Leclerc напоминает "позорный цирк".

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года