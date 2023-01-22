Политик Филиппо: требование Зеленского танков Leclerc у Парижа — "позорный цирк"

Требование президента Украины Владимира Зеленского к Парижу как можно "быстрее" поставить Киеву танки Leclerc напоминает "позорный цирк", заявил французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как отметил политик, украинский лидер разговаривает так, словно французы его "приспешники".

"Зеленский сообщает Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "нужно быстрее!". Мы его приспешники, получается? Он нам скоро свистеть начнёт? Нужно прекратить этот позорный цирк!" — заявил политик.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление французского политика о том, что Европа дошла до "тотального бреда" в вопросе поставок вооружения Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон всё сильнее давит на ЕС.