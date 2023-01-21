Французский политик Филиппо: страны ЕС впадают в тотальный бред из-за замысла США

"Американские ястребы" всё сильнее продавливают страны Евросоюза по поставкам тяжёлого вооружения киевскому режиму, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, на фоне давления Вашингтона, Европа начинает "впадать в бред".

"Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому всё более тяжёлого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!" — заявил политик.

Он подчеркнул, что замысел США очевиден — развязать масштабную войну уже руками европейцев, так как санкции на фоне украинского конфликта не дали нужного эффекта.