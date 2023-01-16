Французский политик Филиппо: замена газа РФ на турецкий не имеет смысла

Покупка странами Евросоюза турецкого газа и отказ от российского не имеет смысла, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, "рокировка" бессмысленна потому, что Анкара закупает у Москвы как минимум 45 процентов от всех запасов голубого топлива в стране.

"Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России!" — заявил Филиппо.

По его словам, получается, что болгары будут закупать тот же российский газ, но по завышенным ценам. То же касается и других европейских стран, резюмировал политик.

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