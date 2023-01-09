Эксперт: Европе удалось заместить газ РФ — втридорога

Европе удалось заместить "выпавший" из поставок российский газ на фоне санкций СПГ из США и альтернативных источников в 2022 году, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

Как подчеркнул эксперт, в первую очередь, это стало возможно из-за того, что США практически полностью переориентировали газовый рынок на поставки в Европу.

"Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков, — пояснил эксперт РИА Новости. — По итогам года показатель импорта Европой СПГ окажется на исторически рекордном уровне — около 125 миллионов тонн".

Правда, по словам аналитики, есть нюанс: ЕС был вынужден потратить на укоренную закупку СПГ огромные деньги, так как США не упустили момента завысить стоимость газа.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что сразу несколько европейских политиков осудили Вашингтон за высокие цены на СПГ. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Штаты в "недружественном отношении" из-за завышения стоимости голубого топлива в четыре раза.

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