Лавров: украинский кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве Запада

Кризис на Украине можно сравнить с гнойником, который назревал, полностью поддерживаемый Западом. Однако теперь западные страны стараются не вспоминать об этом периоде. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что на Западе предпочли уйти от ответа на аргументы, предъявленные президентом РФ Владимиром Путиным, который объяснил, что послужило причинами спецоперации на Украине. Запад, по словам Лаврова, просто взял и "вырвал из всей истории только 24 февраля и все, что было потом".

Теперь же западные страны намеренно стараются не думать о своей роли в происходящем на Украине, отметил министр.

"Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена", — сказал Лавров после переговоров с главой МИД ЮАР.