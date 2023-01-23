Президент Украины Владимир Зеленский признал, что военная помощь Запада в виде нескольких десятков танков не изменит ситуацию на поле боя в ходе спецоперации. Пользователи Twitter* считают, что наконец-то лидер Незалежной осознал тяжёлое положение, в котором оказалась украинская армия.
"Может теперь Зеленский поймёт, что его обманули?" — заявил один из комментаторов.
Другой пользователь Сети отметил, что Запад уже поставлял Украине вооружение, которое было уничтожено российскими войсками. Аналогичная судьба ждёт и западные танки, заявил он.
"Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники", — подытожили комментаторы.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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