Франция окажет помощь Украине в восстановлении после окончания спецоперации. Такое заявление в воскресенье, 22 января сделал президент страны Эмманюэль Макрон.
Отвечая на вопросы журналистов он заявил, что Франция готова помочь Украине восстановиться после окончания боевых действий. Однако, в чем конкретно будет заключаться эта помощь Эмманюэль Макрон не уточнил.
Один из вопросов журналистов также касался возможных поставок Парижем Украине танков Leclerc. В ответ на него на него французский президент заявил, что "ничто не исключено".
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