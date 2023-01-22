Франция окажет помощь Украине в восстановлении после окончания спецоперации

Франция окажет помощь Украине в восстановлении после окончания спецоперации. Такое заявление в воскресенье, 22 января сделал президент страны Эмманюэль Макрон.

Отвечая на вопросы журналистов он заявил, что Франция готова помочь Украине восстановиться после окончания боевых действий. Однако, в чем конкретно будет заключаться эта помощь Эмманюэль Макрон не уточнил.

Один из вопросов журналистов также касался возможных поставок Парижем Украине танков Leclerc. В ответ на него на него французский президент заявил, что "ничто не исключено".